Michel Chiron : “J’ai été possédé par des démons durant neuf mois” (TÉMOIGNAGE)

Qui croit au diable et à ses anges en 2019 ? Les puissances démoniaques, la possession… : ne sont-ce pas les restes d’un folklore médiéval éculé ? Pas le moins du monde pour Michel Chiron qui a subi la compagnie de ces démons neuf mois durant ! Il faisait un peu d’occultisme par curiosité et désœuvrement : il a fini par être possédé par ces entités qui ont cherché à monopoliser toujours plus sa pensée, l’isoler et se sont efforcées de l’asservir. Sur le plateau d’ “Un Cœur qui écoute”, Michel Chiron raconte avec simplicité et humilité cette expérience extraordinaire qu’il a relaté dans un livre, paru aux éditions Artège, avec l’aide du journaliste Thomas Oswald : « J’étais possédé. Comment j’ai été libéré de l’emprise du diable ». Une affreuse expérience dont Dieu l’a délivré :

Source : KTO