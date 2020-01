Formigny, la reconquête de la Normandie (La Petite Histoire)

Après la vague d’espérance et l’impulsion amenée par Jeanne d’Arc, la France de Charles VII part à la reconquête du royaume afin de bouter l’Anglais hors de France. La libération d’Orléans et la victoire de Patay inscrivent les troupes royales dans un élan qui semble inarrêtable. Mais en Normandie, des renforts britanniques débarquent, et il va falloir se battre pour libérer la région…