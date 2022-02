Un point sur la situation en Ukraine

L’un de nos correspondants, russophone, nous adresse ces éléments sur la situation actuelle – passablement confuse – en Ukraine:

Après la reconnaissance des républiques indépendantes de Lougansk et de Donetsk par la Russie ce 21 février et la poursuite des tirs d’artillerie lourde ukrainiens à la fois sur ces deux états alliés ainsi que sur le territoire de la Russie , le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à la nation russe cette nuit pour annoncer l’imminence d’une opération militaire destinée à faire cesser la menace ukrainienne pour la Russie et le Donbass.

Depuis ce matin, 4 heures locales, la Russie a déclenché le plan Z : des frappes ciblées ont touché les ports militaires, les bases aériennes, les états-majors, les dépôts de munition, les QG des principales unités, les stations radar et la DCA des principales unités ukrainiennes, partout sur le territoire du pays. Elles étaient accompagnées d’opérations aéroportées sur des ponts stratégiques, des bases navales, et d’attaques massives sur télécommunications.

Depuis cette nuit aussi, trois colonnes de blindés russes ont franchi les frontières, depuis la Crimée, le territoire de la Russie et la Biélorussie : elles sont à 15 heures, heure de Paris, à 20 km de la capitale Kiev, dans la ville de Kherson au sud du pays, et aux abords immédiats de Kharkov et de Sumy à l’est. Une opération aéroportée russe a eu lieu à l’aéroport civil de Kiev, qui est depuis 15 h sous le contrôle de l’armée russe.

Les forces des républiques du Donbass attaquent en pince depuis Lugansk et en ont repris la banlieue d’où les troupes ukrainiennes bombardaient la ville depuis 8 ans. Elles attaquent aussi le long de la rivière Siverski Donets vers l’agglomération de Lisitchansk et le nord rural de l’ancienne région de Lougansk. Au sud-ouest de Donetsk, les forces de la république populaire de Donetsk (DNR) ont percé le front sur 7 km aux abords de Volnovakha, où le QG de la Garde nationale ukrainienne a été détruit suite à une frappe russe.

A midi, l’ensemble de l’aviation, 95% de la DCA, presque toute la flotte militaire, le dépôt de drones de combat turcs qui semaient la mort dans le Donbass et nombre d’états-majors, y compris à Kiev, avaient été détruits. La loi martiale a été proclamée en Ukraine, ce qui n’a pas empêché les civils de se ruer sur les rares réserves de carburants – les stations service des grandes villes ukrainiennes sont aujourd’hui à sec – et pour des milliers d’entre eux, tenter de quitter ces grandes villes vers l’ouest.

L’aviation militaire russe survole Kiev sans aucune opposition. L’usine de moteurs pour les drones de combat turcs à Kharkov a aussi été détruite par des frappes aériennes. A 14h, heure de Paris, plus de 500 soldats ukrainiens sont rendus sans combattre aux unités russes ou des républiques du Donbass. Cinq d’entre eux, qui ont tenté de le faire près de Volnovakha, ont été fusillés par leur commandement. Un pilote d’avion militaire ukrainien s’est posé avec son Su-27 en Roumanie; 160 douaniers ukrainiens ont franchi la frontière russe, dans les régions de Rostov et de Crimée, se sont rendus et ont été internés.

L’état d’urgence a été déclaré en Lituanie et en Moldavie. Les pays occidentaux ont annoncé des sanctions financières fortes, ce qui a provoqué un vent de panique sur les bourses de Moscou et de St pétersbourg, depuis fermées, et une baisse du rouble face à l’euro et au dollar. Le pétrole flambe – à plus de 100 $ le baril de Brent, ainsi que le gaz, dont le prix spot a dépassé les 1400 dollars aux 1000 mètres cubes. Néanmoins l’OTAN affirme qu’il ne fera pas la guerre en Ukraine et n’y déploiera pas de troupes.

Le ministère de la Défense russe a précisé vers midi que l’occupation durable de l’Ukraine n’était pas envisagée, et qu’une fois les objectifs de démilitarisation de l’Ukraine atteint, les troupes russes rentreraient chez elles. Le porte-parole de Poutine Dimitri Peskov a précisé à 12h que la “démilitarisation de l’Ukraine est la neutralisation de son potentiel militaire“.

Le Canada, l’Australie, le Danemark, les Etats-Unis et l’OTAN ont évacué leurs diplomates de Lvov vers la Pologne voisine. Deux avions civils turcs sont actuellement à Kiev pour exfiltrer le président ukrainien Zelenski vers la Turquie – un couloir humanitaire leur a été accordé.