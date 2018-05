Pologne : les conservateurs relancent la natalité

Lu sur LeFigaro.fr :

La natalité a nettement progressé en Pologne en 2017, grâce notamment à une importante allocation familiale introduite par le parti conservateur au pouvoir, selon des statistiques officielles publiées mercredi. La Pologne a enregistré en 2017 environ 402 000 naissances, soit 20 000 de plus que l’année précédente, selon un communiqué de l’Office central des statistiques (GUS).

Un accroissement net, mais moins marqué a été noté également en 2016, à 382 000 naissances, soit 13 000 de plus qu’un an plus tôt.

(…) L’allocation mensuelle dite “500+” (d’un montant de 500 zlotys, soit environ 117 euros par enfant à partir du deuxième enfant), avait été introduite le 1er avril 2016. Le salaire moyen en Pologne évolue autour de 1 000 euros. Le lien entre cette allocation et le redémarrage de la démographie – que l’on pourrait attribuer aussi par exemple à la bonne marche de l’économie polonaise – est souligné par d’autres données statistiques: la hausse des naissances concerne avant tout le deuxième, le troisième ou le quatrième enfant.

En 2010, les premiers enfants représentaient la moitié des naissances. En 2017, leur proportion est tombée à 43%. On a noté également une hausse de naissances dans les tranches d’âge relativement plus avancées, ce qui semble traduire la réalisation de projets familiaux auparavant remis à plus tard.