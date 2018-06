Vendôme : l’échoppe centenaire qui tentait de survivre

Quand les commerces disparaissent, les villes meurent… Vendôme, petite ville du centre de la France située au creux de la vallée du Loir, n’échappe pas à la règle. Andres Bernat en mesure la gravité et résiste à sa façon ; il s’emploie à maintenir en vie la petite échoppe que ses arrière-arrière-grand-parents ont créé il y a plus de cent ans. C’est la dernière épicerie où l’on trouve encore un peu de tout : des fruits, des légumes (venant d’un jardinier du coin), du fromage, du vin, etc. :