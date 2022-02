Ukraine : les forces russes et du Donbass continuent leur avancée foudroyante

Ce 25 février avait lieu le second jour de l’opération Z de démilitarisation de l’Ukraine, dite aussi « saut de la mangouste » du fait de son caractère impromptu et massif. Sur tous les fronts, les troupes russes et du Donbass engagées ont continué d’avancer, mettant aussi le siège aux villes de Sumy, Kharkov, Konotop dans le nord-est de l’Ukraine. Ce soir, des combats ont lieu à 12 km du centre-ville de Kiev, au nord de la ville, et à l’est de Kharkov dans la zone industrielle.

Tôt ce matin, les forces russes blindées parties de Biélorussie et qui au passage ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl – ainsi que d’importants dépôts de chars et de blindés ukrainiens à proximité – ont fait la jonction avec le groupe de parachutistes qui tenait depuis la veille la base aérienne de Gostomel, 27 km au nord-nord-ouest de Kiev. Les forces russes ont ensuite avancé jusqu’à entrer, dans le début de l’après-midi, dans les faubourgs les plus au nord de Kiev, et bloquer dans le courant de la journée la quasi-totalité des axes au nord, à l’ouest et au nord-est de la capitale ukrainienne.

Celle-ci avait été desertée la veille et dans la matinée par de nombreux députés, hommes politique et journalistes ukrainiens nationalistes qui jusque là appelaient la population à résister jusqu’au bout. La ville a été mise en état de défense, et dans plusieurs endroits au nord-ouest de celle-ci, des milliers de fusils automatiques ont été distribués à tous ceux qui se présentaient, sans aucun contrôle. Les conséquences – sous forme de pillages, de vols et d’exécutions sommaires – n’ont pas tardé à se manifester. Une famille notamment a été stoppée avec sa voiture sur une voie rapide de l’ouest de la ville, dépouillée et tuée par des hommes armés de fusils automatiques issus de ces livraisons.

Au nord-est de l’Ukraine, les forces armées russes ont mis le siège de Sumy, Kharkov, Tchernihov et Konotop, bloquant d’importantes forces ukrainiennes dans ces villes, contournées par les forces chargées de continuer l’offensive vers l’est de Kiev. A Kharkov, l’ancienne usine de tracteurs XTZ, qui produit et entretient des chars pour l’armée ukrainienne, est en flammes ce soir et des combats ont lieu en ville et dans les quartiers est.

Au sud du pays, les forces armées russes ont vaincu les militaires ukrainiens qui empêchaient d’étendre la tête de pont à Novaya Kakhovka, près de Kherson, et pris cette dernière ville dans la foulée avant de continuer vers Nikolaiev. Elles ont aussi pris le contrôle de Melitopol d’où sont parties deux forces – une chargée d’avancer vers Marioupol, port sur la mer d’Azov revendiqué par la république populaire de Donetsk (DNR) ; elle était à 17h en train de traverser Primorsk, à 36 km à l’ouest de Berdiansk, 108km de Marioupol. L’autre était en train de combattre à 15h30 à Molotchansk, à mi-chemin entre Melitopol et l’agglomération industrielle de Zaporojie.

Dans le Donbass, par des attaques sur plusieurs axes – au nord de Lougansk, à l’est de Marioupol, au sud-ouest de Donetsk etc. les forces des républiques de Donetsk (DNR) et Lugansk (LNR) fixent d’importantes forces ukrainiennes qui ne peuvent manœuvrer. Avec l’aide de l’artillerie russe, elles ont fini par percer le front ukrainien et sa défense en profondeur en plusieurs endroits – ainsi les forces de la LNR ont avancé de 25 km vers le nord-est en direction de Lisitchansk et étaient ce soir à Trekhizbenka, et celles de la DNR ont avancé de 20 km vers le sud-ouest et étaient ce soir à l’entrée de Volnovakha, sur la grande route reliant Donetsk à Marioupol.

Louis Le Morvan