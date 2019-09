Les Anglais n’auront pas l’île de Ré ! (La Petite Histoire)

En 1627, sans déclaration de guerre, les troupes anglaises du Duc de Buckingham prennent pied sur l’île de Ré et débutent le siège de Saint-Martin-de-Ré afin d’inciter les protestants de La Rochelle à se soulever. Mais grâce à des nageurs héroïques envoyés sur le continent chercher de l’aide, la citadelle tient bon et bientôt les renforts arrivent. Ce sera, pour les Britanniques, une mémorable déculottée, et pour le pouvoir royal, l’occasion de faire de La Rochelle un exemple :

Source : TV Liberté