Grenoble : des femmes islamistes veulent imposer le burkini (VIDÉO)

Auto-surnommées les « Rosa Parks musulmanes », du nom de cette femme afro-américaine devenue icône qui a refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc en 1955, ces femmes entendent « désobéir pour le droit de se baigner couvertes ». Dans ce but, elles ont investi une piscine municipale, vêtues d’un burkini, en violation du règlement intérieur. « On n’allait pas rajouter du choc au choc et exposer nos agents du service public », a expliqué le maire EELV de la ville, Éric Piolle, se justifiant d’avoir laissé faire ces femmes :