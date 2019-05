Pyongyang : à la découverte de l’étrange capitale nord-coréenne (REPORTAGE)

Pour les célébrations de son 70e anniversaire, la Corée du Nord a invité un nombre sans précédent de journalistes étrangers et les a autorisés à garder leurs smartphones. La chaîne RT se rend derrière le rideau de bambous ! Lors de ce voyage, notre correspondante Anna Knichenko ira faire du shopping dans l’un des plus grands centres commerciaux et se promener dans les rues de Pyongyang pour voir comment les habitants locaux passent ce jour férié. Regardons si les stéréotypes communément admis correspondent à la réalité…