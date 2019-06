Le tournoi annuel de Calcio Storico, dit du «football historique », s’est déroulé le 23 juin à Florence. Cette tradition qui remonte au XVIe siècle ressemble à un mélange de MMA et de football. On ne sait pas combien de joueurs ont été blessés, mais on peut supposer que peu sont repartis indemnes. Allez, avouez que cela change du football féminin :