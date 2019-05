Sondage : 35% des Américains pensent que les relations homosexuelles sont immorales (+5 points en deux ans)

Malgré la propagande médiatique massive et la banalisation de l’homosexualité (chaque série, doit 15h-20h de programme par an et par show, a son lot de gays et de lesbiennes), la vérité est la plus forte. Une performance remarquable quand on sait que plus grand monde n’ose dire ce que tout le monde sait pourtant en son for intérieur : les relations homosexuelles sont contre-nature donc immorales.

Source : Gallup