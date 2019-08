À Angers (Maine-et-Loire), un hypermarché sans caissière a ouvert pour la première ses portes dimanche 25 août. Trois animatrices et quatre vigiles assureront seuls l’accueil et la sécurité du magasin. De quoi faire réagir les Gilets Jaunes qui manifestaient contre ce dimanche. “Nous, on veut juste consommer” réplique une idiote tandis qu’un autre Angevin juge que “le dimanche est un jour comme les autres”…