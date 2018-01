La base de la vie est un langage, un code. Ce code génétique est universel et est extrêmement précis. L’informatique utilise le binaire, un code à 2 chiffres (0 ou 1). Le vivant utilise un code quaternaire, un code avec 4 bases ou nucléotides: A, T, G, C. Trois nucléotides forment un triplet qui code pour un acide aminé, les briques de base des protéines. Trois nucléotides différents peuvent coder pour un même acide aminé, par exemple GGC et GGT codent tous les deux pour la Glycine. Les évolutionnistes pensaient que ceci constituait une preuve de l’imperfection de ce code, jusqu’à ce qu’on comprenne que ceci constituait un autre niveau de codage. Ces deux triplets codent tous les deux pour le même acide aminé mais pas à la même vitesse, la traduction sera plus ou moins rapide en fonction du triplet utilisé, ce qui a un rôle primordial pour la construction et la conformation des protéines.

Ce code génétique constitue le premier niveau du code, la séquence primaire et d’autres codes s’ajoutent à celui-ci, on parle alors d’épigénétique. Ceci comprend les méthylations de l’ADN, le repliement tridimensionnelle de la double hélice, l’interaction entre la double hélice et les histones, et sûrement d’autres choses encore non découvertes. Ces autres niveaux de codage contrôlent, entre autres, l’expression des gènes.

L’ADN, la base de la vie est un langage, structuré avec ses règles, ses lois et possédant de très nombreux niveaux de codages interdépendants.

Ce simple fait, enseigné dès le collège, devrait rendre évident l’existence d’un Créateur. Qui dit code, dit codeur. Le langage est un thème omniprésent dans la bible. Au commencement était le verbe, le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu. Jésus nous apprend également qu’il est la Vérité, le chemin et la VIE.

La base de la vie est un langage. Jésus est la vie et est le Verbe de Dieu.

Les choses sont évidentes, limpides, claires. Les athées font de la science l’emblème de leur croyance alors que la science continue de démontrer, jour après jour, la nécessaire existence d’un Créateur.

