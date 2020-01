Le discours pro-vie du président Donald Trump à la Marche pour la Vie (VIDÉO)

« Je veux vous remercier pour tout ça, chaque jour vous défendez la vie, fournissez des emplois une éducation un logement et des soins médicaux aux femmes que vous servez. Vous pourvoyez à des familles aimantes pour les enfants, une maison pour accueillir ceux qui sont dans le besoin, vous célébrez avec vos amies l’enfant à naître et faites en sorte que la mission de votre vie soit d’aider, de répandre la grâce de Dieu et à toutes les mamans présentes ici aujourd’hui, nous vous célébrons et nous déclarons que les mères sont des héroïnes ! »