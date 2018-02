La petite histoire : Gergovie, quand la Gaule défiait César

On nous parle souvent d’Alésia, défaite tragique qui mit fin à la résistance de la Gaule conduite par Vercingétorix face à César. Mais quelques semaines plus tôt, les légions romaines ont bien failli tout perdre sous les murs de Gergovie, puissamment défendue par les Arvernes et leurs alliés. Ce jour-là, Vercingétorix infligeait à l’envahisseur une cuisante défaite, conduisant César à une retraite désordonnée. Malheureusement pour les Gaulois, la victoire sera de courte durée, et la poursuite se terminera mal…