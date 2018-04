Nimbée d’une aura de prestige et de mystère, la Légion étrangère est redoutée des ennemis de la France et parfois enviée par ses alliés. Son mode de fonctionnement est unique : elle recrute des hommes venus du monde entier pour servir la France, un pays qui n’est pas le leur. Les légionnaires apprennent à se battre, à vivre ensemble, à faire corps. Qui sont ces hommes et qu’est-ce qui les anime ?