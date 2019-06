Impôts : cette exception française qui fait si mal à nos entreprises !

S’agissant de la fiscalité des entreprises, on se focalise souvent sur l’impôt sur les sociétés. Mais d’autres impôts (largement méconnus) sont bien plus pénalisants. Le CAE (Conseil d’Analyse Economique) dans sa dernière note montre à quel point le impôts de production sont nocifs pour nos PME et TPE. Les explications d’Ivan Best, directeur de la rédaction de Point Banque :

Source : Ecorama du 26 juin 2019, présenté par David Jacquot sur boursorama.com