Le boxeur congolais qui avait déchiré une bible à Calais et insulté Jésus se prend une raclée par un boxeur polonais catholique

Jeudi 18 janvier, le boxeur Youri Kalenga postait une vidéo (assez grotesque) sur son compte Facebook. On voyait l’un des tout meilleurs mondiaux de la catégorie des poids lourds-légers, dans une rue de Calais, où il s’entraîne, brandir la Bible et le Nouveau Testament. « Cette vidéo, c’est pour tous les chrétiens, tous les Africains », déclarait « El Toro » avant de déchirer les deux ouvrages et de les jeter dans une poubelle.

Ce blasphème ne lui a pas porté bonheur puisque le boxeur polonais Mateusz Masternak lui a infligé une véritable correction samedi 21 avril. Comble de l’humiliation et de la lâcheté, l’Africain a lamentablement abandonné, refusant de retourner au combat à l’appel du 7e round. Le combat est visible ici.

Source.