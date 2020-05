Votre épargne détruite par “l’argent gratuit” : le piège de la création monétaire (Simone Wapler)

Dans cette vidéo, Richard Détente reçoit Simone Wapler et ils s’interrogent sur les risques de la création monétaire.

Parce qu’on est en droit de se demander ce qu’il est possible de faire concrètement avec la monnaie quand on voit que les banques centrales peuvent, d’un seul clic créer autant de richesse qu’une génération entière de travail …

Peut-on naviguer dans un monde où les taux d’intérêts sont négatifs, où des milliards de dollars et d’euros sont créés à partir de rien à chaque alerte ou presque ?

Richard Détente et Simone Wapler reviennent aux sources de la création de la monnaie et du crédit. Dans cet épisode, on parlera des Sumériens, des Romains, des Hébreux, de monnaie-marchandise et de monnaie-crédit.

On rappellera que de tout temps, le crédit était considéré comme un danger et sa croissance limité, Simone Wapler nous rappellera le principe du Jubilé et de la réduction en esclavage, du temps des sumériens, de celui qui avait trop emprunter : un moyen efficace de contrôler l’expansion du crédit…

John Maynard Keynes sera cité et ses apports au débat économiques seront remis à leur juste place et leur contenu rectifié.

Le risque de l’inflation et de sa capacité à enrichir les riches et appauvrir les pauvres sera également abordé.

Mais surtout Richard Détente et Simone Wapler nous rappellerons qu’à chaque fois que le pouvoir en place a créé de la monnaie ou du crédit, les peuples se sont appauvris.