Napoléon était-il esclavagiste ? (La Petite Histoire)

En plein délire mémoriel Black Lives Matter, des statues de l’Empereur Napoléon ont récemment été attaquées, vandalisées à la peinture rouge. La raison ? Napoléon a rétabli l’esclavage en 1802… provoquant ainsi 200 ans plus tard la colère de certains. Pourquoi le Premier consul a-t-il fait ce choix ? Dans quel contexte ? Quelles en ont été les conséquences réelles ? Et surtout, ces militants savent-ils que l’Empereur a également aboli la traite des noirs en 1815 ? C’est l’objet de cet épisode qui se propose, comme toujours, de remettre les choses en perspective afin d’éviter la surenchère idéologique et les interprétations faussées de l’Histoire pour des raisons bassements politiques :

Source : TV Libertés