Depuis mai 2017, Marion Maréchal est officiellement retraitée de la politique. Mais aujourd’hui, elle fait son retour, poussée par son rêve d’unir les droites. L’ex-députée est d’ailleurs la star de la convention de la droite organisée par ses proches et par ses soutiens. Quel rôle et quel avenir pour celle qui veut faire pencher Les Républicains plus à droite ?

Source : “7 jours BFM” du samedi 28 septembre 2019, BFM TV