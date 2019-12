En 9 ans, le Noël religieux est passé de 79% à 67% de la population américaine, ainsi que le montre cette étude Gallup :

Sans surprise, les catholiques et les protestants, le Midwest et le Sud ainsi que les conservateurs ont une vision religieuse de Noël, la naissance du Christ. Malheureusement, les 30-49 ans et surtout les 18-29 ans décrochent complètement. En pleine crise de la transmission, l’évangélisation devient une véritable urgence :