Mur de Trump : « Je crois qu’il ne verra jamais le jour, parce que c’est une entreprise titanesque »

Entretien du 30/04/2018 avec Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis et maître de conférence. Alors que Donald Trump demande l’aide du Mexique et envoie la garde nationale pour refouler les migrants à la frontière, Jean-Eric Branaa fait le point sur la situation. Se heurtant à une opposition politique aussi bien au niveau national qu’au niveau des Etats concernés, pressé par le temps, le président des Etats-Unis a bien du mal à appliquer sa politique et tenir ainsi ses promesses de campagne :

Source : RT France