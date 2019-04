“Les fruits d’une vie” : un documentaire inédit sur la transmission (VIDÉO)

Dans un an, Roger va prendre sa retraite. Il s’apprête à quitter l’exploitation arboricole qu’il mène depuis quarante ans et qu’il détient de son père. Il souhaiterait voir perdurer son verger et transmettre son savoir mais il n’a pas de relève. Renonce-t-on vraiment un jour à céder un héritage à ses enfants ? Partagé entre l’envie de tourner la page et l’inquiétude quant au devenir de son exploitation, Roger doit partir à la recherche de la personne idéale à qui confier ce patrimoine. Au fil des mois et jusqu’au dénouement, entre espoirs, déceptions et interrogations, le documentaire suit Roger dans sa quête. Et dans le cheminement qui le conduira à accepter, enfin, que l’histoire de son exploitation continue sans lui…