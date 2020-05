Quitter Paris et le plus vite possible, c’est l’envie de nombreux Franciliens. D’après une enquête réalisée en mai, ils sont 54% à vouloir partir de la capitale, ils étaient 38% avant le confinement.

Enfin, 64% des Franciliens ont moins peur de franchir le pas depuis le confinement. Parmi les motivations au départ, on retrouve la recherche d’une meilleure qualité de vie, avec un environnement moins stressant et plus proche de la nature :