Pour vendre un bien immobilier, les Français se tournent de plus en plus vers le « home staging », la mise en scène d’un intérieur pour le valoriser. Petits travaux, changement du mobilier et de la décoration, accessoires pour aider le client à se projeter : la prestation d’une agence de home staging coûte en moyenne 2 000 euros. Alors aujourd’hui, des alternatives low-cost se développent, entre mobilier en carton plus vrai que nature et relooking à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, faut-il croire aux promesses du home staging ? Permet-il de vendre vite et bien ?

Source : “Tout Compte Fait”, France 2