Santa Cruz del Islote : une île minuscule et insolite (REPORTAGE)

Au large de la Colombie, la petite île de Santa Cruz del Islote, est une terre de liberté et de solidarité. Mais ce petit paradis est désormais l’un des endroits les plus densément peuplés au monde et la pêche ne suffit plus à nourrir ses habitants… Terre d’accueil de centaines d’esclaves libérés à la fin du XIXe siècle, Santa Cruz del Islote vit selon ses propres règles, sans gouvernement ni administration, sans corruption ni criminalité. Mais ce petit paradis est désormais l’un des endroits les plus densément peuplés au monde et la pêche ne suffit plus à nourrir ses habitants. Malgré ces difficultés, Rafael trouvera-t-il le courage de tout quitter par amour pour Henerina, qui vit sur le continent ?