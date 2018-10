Angers – Nantes : fleuve Loire, l’heure des grands travaux

C’est un chantier d’ampleur qui s’engage dans les années à venir pour reconquérir le lit de la Loire. Les services de l’Etat et la Région Pays de la Loire vont investir 42 millions d’euros pour remonter le niveau d’eau du fleuve en revoyant les aménagements créés par la main de l’homme. Trois secteurs d’intervention sont programmés entre Nantes et Les Ponts-de-Cé, près d’Angers. Un programme qui fait suite à une réflexion engagée depuis plus de 20 ans :