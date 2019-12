Katholikós – Catholiques des Cyclades (REPORTAGE)

La Grèce compte 11 000 000 d’habitants, orthodoxes dans une écrasante majorité. Pourtant, dans l´archipel des Cyclades, une petite minorité catholique existe depuis le 13e siècle. Comment ces catholiques des Cyclades vivent-ils leur foi parmi les orthodoxes ? Se sentent-ils bien intégrés ? Quels genres de compromis ou de concessions doivent-ils faire ?

Les équipes se sont rendues sur place, elles ont rencontré la famille Roussos dont les membres sont à la fois catholiques et orthodoxes, Petros qui est catholique et l´évêque de Syros, Mgr Stephanou. Dans une société où le catholicisme est minoritaire et officieusement discriminé, c’est au prix de nombreux arrangements et d´une relative discrétion que les catholiques grecs semblent se frayer leur place dans la collectivité nationale. Une « odyssée » sur la trace de ces grecs un peu particuliers entre Syros et Santorin :

Source : KTO