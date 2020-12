À 20 ans, ils suivent le Christ aujourd’hui (REPORTAGE)

Dans le monde d’aujourd’hui, quatre jeunes, de trajectoire différente, ont décidé de suivre le Christ et d’en faire le centre de leur vie. Agnès l’étudiante en droit, Ambroise le séminariste, Adrien le jeune professionnel et Jeanne la postulante religieuse. Ils évoquent leur foi dans le monde d’aujourd’hui. Ils nous parlent de leurs difficultés pour suivre Jésus dans un monde éloigné de Dieu. Ils nous font part de leur « combat » pour vivre selon l’Evangile et partager leur foi.Ils nous racontent leur rencontre avec le Christ, leur engagement dans l’Eglise, leur vie de prière, leurs projets et leurs problèmes. Ils nous font partager leurs doutes et aussi leur joie de suivre Jésus :