Mayenne : une prime pour l’employé qui permettra une embauche en trouvant les bons candidats

C’est le problème n° 1 des entrepreneurs et des artisans mayennais : le chômage. Mais pas dans le sens où on l’entend. Non, eux aimeraient bien en trouver des demandeurs d’emploi. Il y a des centaines de postes à pourvoir dans ce département, et les candidats ne se bousculent pas. Alors tous les moyens sont bons pour trouver du personnel. Une entreprise qui construit des pièces autos incite même ses employés à trouver eux mêmes leurs futurs collègues…