Criminels 2.0. Philippe Bas revient sur le destin de Jordan Belfort. Ce jeune trader ambitieux est devenu, en quelques années, le plus grand escroc qu’ait connu Wall Street. Grâce aux archives et témoignages inédits de l’inspecteur du FBI qui l’a traqué pendant des années, des victimes ruinées par ses arnaques, d’anciens traders et son ancien avocat, gros plan sur le parcours atypique de cette “star” du crime :