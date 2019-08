Le tueur de Dayton était un démocrate fan de Sanders et de Warren, amateur de “pornogrind”

Il n’y en a que pour le tueur d’El Paso, manifestement anti-Grand Remplacement. Les grands merdias sont moins diserts sur le tueur de Dayton. Voici pourquoi :

Dans le profil de son compte Twitter, découvert par le site Heavy (article en anglais), Connor Betts avait écrit : “Je vais aller en enfer et je ne reviendrai pas.” Le dernier tweet de son compte date du 3 août. Il y écrivait : “Les millenials ont un message pour la génération Joe Biden : dépêche-toi et meurs”. D’après les autres tweets postés sur le réseau social, Connor Betts suivait et retweetait les messages des sénateurs démocrates Bernie Sanders et Elizabeth Warren.

Il faisait par ailleurs partie d’un groupe de pornogrind, comme le rapporte Vice News (article en anglais). Le pornogrind est un sous-genre du grindcore et du death metal, dont les paroles sont essentiellement liées à la sexualité de manière extrêmement violente.

Lundi, une page populaire de “death metal” a même publié un message à destination de leur communauté en faisant référence aux attaques et confirmant que Connor Betts était bien membre du groupe Menstrual Munchies, comme le rapporte BuzzFeed (article en anglais).