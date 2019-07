Le lobby pédo à la gay pride néerlandaise

Lu sur LeFigaro.fr :

Ce samedi 27 juillet, alors que la Gay Pride néerlandaise s’ouvrait avec près de 15.000 marcheurs dans ses rangs, un homme qui distribuait des tracts appelant à l’intégration des pédophiles dans la communauté LGBT+ a provoqué la colère des passants. Les faits se sont déroulés dans le Vondelpark, l’un des jardins publics les plus visités de la ville, rapporte le média néerlandais NL Times.

Certaines personnes ont réagi très violemment à la présence de l’homme, et ont appelé la police pour le faire évacuer, selon la police, citée dans le journal local Het Parool. «Les organisateurs de la marche ne le voulaient pas sur les lieux», indique au média Jelmer Geerds, porte-parole de la police. «L’ordre public allait être perturbé. En raison des fortes réactions suscitées par les tracts, ils ont été confisqués. L’individu est ensuite parti de son plein gré». En revanche, «il n’a pas été arrêté. Il pourra venir chercher ses prospectus plus tard, comme il est d’usage lorsque des objets sont saisis temporairement dans l’intérêt de l’ordre public», a continué le porte-parole.

Un «Front de Libération des Enfants» qui milite pour les droits des pédophiles

Selon les tracts saisis, l’homme qui les a distribués se revendique du «Front de Libération des Enfants», qui milite pour donner plus de droits aux pédophiles. Le quotidien Het Parool affirme, selon plusieurs sources, que l’homme du Vondelpark serait seul derrière ce mouvement. Néanmoins, ce samedi, le compte @pedopride2019, désormais banni, a lancé sur Twitter le hashtag #PedoPride, relayé de nombreuses fois sur le réseau social.

Dans un tweet aujourd’hui supprimé mais cité par le quotidien néerlandais De Telegraaf, @pedopride2019 a écrit que les «népiophiles, pédophiles et épébophiles devraient faire partie de (la Gay Pride) et être les bienvenus dans la communauté (LGBT)». Les népiophiles sont des personnes sexuellement attirées par des enfants d’un très jeune âge, comme des nourrissons, et les épébophiles sont des individus sexuellement attirés par des adolescents pubères, dont l’âge varie entre 15 et 19 ans. Et le compte Twitter de continuer: «Cette année, nous sommes présents à @amsterdampride».