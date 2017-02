Affaire Penelope Fillon : « Le problème est le pouvoir des élus »

Communiqué du Parti Breton pour la 3ème circonscription du Finistère

Changer de cheval ne résout pas le problème quand on galope dans la fange.

La question n’est pas le couple Fillon mais le pouvoir des élus

Le comportement du candidat de la droite à la présidentielle française n’est pas isolé. En laissant les élus avoir du pouvoir et la capacité de décider du fonctionnement de leur poste et de leur assemblée, ce type de corruption est logique et inévitable. La loi n’a probablement pas été violée mais la légalité ne détermine pas la légitimité.

La solution n’est pas dans le FNLRPS

Les élites font mine de penser que changer de candidat ou faire élire un autre parti va résoudre le problème. Or, tous sont complices et coupables de la situation actuelle. Marine Le Pen et le Parti Socialiste pratiquent les mêmes comportements.

Ne changeons pas qui gère la caisse : supprimons-la !

Je suis le seul candidat aux législatives à proposer une véritable solution qui rendra impossible la corruption. Député, je travaillerai à :

– La suppression du pouvoir des élus, passant par la suppression du code des impôts et du ministère des finances.

– Les recettes publiques bretonnes doivent être intégralement versées à la Bretagne et seul le conseil régional ou une future assemblée de Bretagne aura le pouvoir de décider quelle somme verser à Paris.

Sans pouvoirs et sans prélèvements obligatoires, les députés et les sénateurs ne pourront plus se servir puisque la caisse n’existera plus.

Il est aussi temps de réfléchir à la suppression du poste de président de la république française sans le remplacer.

Pierre Toullec