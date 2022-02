« Vous êtes une candidate de plus ? » La question à laquelle Christiane Taubira refuse de répondre (VIDÉO)

« Je ne serai pas une candidate de plus ». Cette phrase poursuit Christiane Taubira. Le 16 septembre 2021, l’ancienne ministre de François Hollande avait en effet affirmé ne pas vouloir « contribuer à l’éparpillement ». Quatre mois plus tard, la voilà dans la course. Et ce, alors même que les sondages la placent loin derrière Jean-Luc Mélenchon, seul candidat à gauche en position de se qualifier au second tour. Pourquoi cette candidature de plus ? Une question à laquelle refuse de répondre Christiane Taubira, menaçant même de quitter le plateau ce 31 janvier face à Marc Fauvelle sur France Info. L’objectif affiché par la « Primaire populaire » était pourtant l’«union de la gauche», à rebours de son résultat : une candidature de plus. Une question qui fâche :