LES PLAGES INTERDITES AUX NON-MASQUES… ET PUIS QUOI ENCORE?

Cette histoire de masque, c ‘est du grand n’importe quoi. Comme d’ailleurs toutes ces décisions prises par un gouvernement « pommé », adjectif fort judicieux trouvé par Pascal Praud pour désigner Emmanuel Macron et son gouvernement. Depuis le début il en est ainsi, quand, en mars dernier, les autorités démuni de stocks de manques de masques décrétaient que ce n’était qu’un accessoire inutile. Résultat, un an après, la France vit masquée. Avec un énorme déprime qui s’est étendue à toute la France. Car, je ne sais pas si c est que vous aussi, ressentez, mais il est déprimant de ne plus voir de francs et beaux visages, désormais masqué à plus de la moitié par un bout de tissu dans les rues, dans les magasins, dans les parcs, et maintenant sur les plages. Le préfet de la Somme ne vient-il pas en effet de déclarer toutes les plages de son département inaccessibles aux visages découverts. Sinon, c ‘est 135 euros d’amende, et retour à la case maison. Emmanuel Macron appréciera.



Dans la Somme qui offre les plages les plus larges de la côte atlantique ! Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de ce préfet, mais il est assurément très mal conseillé. J’aimerais lui faire parvenir l’étude réalisée par le Professeur John Ioannidis de l’Université de Stanford, l’un des plus éminents épidémiologistes du monde, qui démontre le confinement ne sert à rien et qui ne conseille le masque que dans des lieux clos. (Wiley On Line Library)



Cité par Le Parisien, Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond Poincaré à Garches déclare « Lorsque vous êtes à l’extérieur, dans un rassemblement, à moins de deux mètres, vous êtes certes dehors mais il y a une multiplication des risques de contaminations si vous chantez, buvez de la bière… ». Vous chantez, vous sur la plage ?? Les professeurs Toussaint, Raoult, Perronne et bien d’autres médecins et scientifiques pensent, eux aussi, que ce masque est plus nocif qu’utile à se protéger d’éventuelles gouttelettes porteuses du virus.



Sont-ils tous complotistes ceux qui souscrivent à des sites tels que Bas les masques.com, résistance verte, #arretdumasqueexterieur, en encore comme Nicolas Bedos, un anti-masque notoire ?



Pire que le préfet de la Somme, Christian Estrosi le maire controversé de Nice lui a carrément interdit l’accès aux plages et même à la Promenade des Anglais. Il doit faire partie de ces Français qui ont plus peur du Covid 19 que de l’islamisme.



Un bon point, fort timide il est vrai à créditer au préfet du Morbihan où le virus a tendance à être peu agressif. Il a autorisé aux habitants de onze communes proches de Berric à ne plus porter le masque. Mais, comme l’a montré un reportage de la 3, ils sont nombreux à continuer à le porter. Comme quoi, la propagande, le matraquage ont eu pour effet de laver le cerveau des Français, et je crains fort que cela ne devienne une mode, une fois le virus évacué de nos vies.



Unus pro omnibus, omnes pro uno. ‘(Un pour tous, tous pour un) La devise des Trois Mousquetaires semble faire fureur dans nos rues et désormais sur nos belle plages où il faisait bon de respirer l’air du large sans cette masquarade.



Floris de Bonneville