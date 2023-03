Hordes of sub-Saharan Africans are invading Tunisia daily. They are supported by the European Union and multiple NGOs seeking to replace the Tunisian people.

زحف جحافل الأفارقة على تونس#Tunisia #Tunis #invaders #Africans #TikTok #تونس pic.twitter.com/HrxggASIuk

— Tunisian_Cat (@Tunisian_Cat) February 24, 2023