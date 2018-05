L’Espagne se retrouve au bord de la crise de nerfs… La Catalogne, la région la plus riche du pays, a déclaré unilatéralement son indépendance. Coup de bluff, coup de poker ou coup de théâtre ? Aucun des trois car, entre Madrid et Barcelone, le torchon brûlait en réalité depuis plus de dix ans. Retour sur une décennie de crise régionale qui secoue aujourd’hui l’Europe tout entière :