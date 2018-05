Ils sont de plus en plus nombreux à quitter les bancs de la fac ou à réduire leur temps de travail pour étudier la Torah dans une Yéchiva ou un Collel. Ci-dessous, vous allez visionner « Ultra-Orthodoxes », un film-documentaire d’1h10 produit par l’association Torah-Box, qui se propose d’offrir une immersion et un nouveau regard sur ces Français devenus « Ultra-Religieux » :