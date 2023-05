Les boomers ont-ils détruit notre civilisation ? Entretien avec Patrick Buisson (VIDÉO)

« Je suis un boomer. J’appartiens à la race maudite. Celle des enfants gâtés des trentes glorieuses, celle des profiteurs de paix et de prospérité. Celle du nihilisme encensé et de la transcendance congédiée. Celle du trop-plein de marchandise et du vide spirituel. Celle qui a détruit la beauté en toute connaissance de cause c’est-à-dire comme la condition même d’une vie intérieure », écrit l’historien et politologue Patrick Buisson dans son dernier livre. Alors, les boomers ont-ils détruit notre civilisation? Eugénie Bastié lui a posé la question :

Source : LeFigaro.fr