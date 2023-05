Pourquoi la chute du féminisme doit arriver et va arriver (Thaïs d’Escufon)

Thread : Pourquoi la chute du féminisme doit arriver et va arriver. À dérouler 🧶. — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Disclaimer : on peut dire que le féminisme a existé en quelques sortes depuis des temps immémoriaux, chez certaines femmes et ce dans différentes époques. Par exemple… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

…certains disent que Lysistrata, comédie grecque antique d’Aristophane, en était déjà un plaidoyer. Ou que Cléopâtre, Jeanne d’Arc et Marie de Médicis étaient féministes. Je ne suis pas d’accord mais m’en expliquerai à une autre occasion. pic.twitter.com/CNVxVeFWAb — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

J’entends ici le féminisme comme l’idéologie gauchiste et égalitaire qui règne en maître en Occident. Cette idéologie souhaite renverser les schémas classiques de rapports hommes-femmes et en bouleverser tous les codes traditionnels. — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

L’idée principale est de libérer les femmes de la domination masculine qui les oppresserait. Sans elle, elles auraient toutes les clés en main pour devenir maîtresses de leur vie et de leurs choix, et pourraient (enfin !) atteindre la félicité. — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Cette oppression patriarcale se matérialiserait pas des diktats : se marier, avoir des enfants, faire passer sa famille avant ses choix professionnels… en feraient partie. — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Ce que nous explique le féminisme, c’est que les femmes ne se plieraient pas à ces règles naturellement si la société ne les endoctrinaient pas à le faire. Or, nous avons la preuve que c’est faux … 👇🏻 — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Par exemple :

En Suède 🇸🇪 au Danemark 🇩🇰 et en Norvège 🇳🇴, où la culture égalitaire règne en maître et où choisir d’avoir une grande carrière n’a jamais été aussi facile d’accès aux femmes, celles-ci se tournent naturellement vers des métiers qui leur permettent d’avoir une vie… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Ce simple fait devrait suffire à clouer le bec aux féministes. Mais elles persévèrent dans leur volonté de faire de la femme un homme comme les autres, libre de multiplier les partenaires sans attaches et sans conséquences, libre de ne pas avoir de famille et de s’assumer… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Or, selon une étude récente, les femmes qui gagnent plus que leur conjoint deviennent de plus en plus nombreuses aux USA.https://t.co/kXSPLhD6JG Visiblement, leur indépendance financière ne les satisfait pas suffisamment pour supporter la solitude. Étrange… mais cela… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Il a en effet été démontré par l’evopsy (psychologie évolutionniste) mais pas uniquement, que les femmes supportaient moins la solitude que les hommes.https://t.co/tVFl74t2qM Juste ciel ! Les différences biologiques et psychologies entre H et F existeraient-elles vraiment ? — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

… Et pourtant le modèle de la « girlboss », la femme indépendante et carriériste qui s’assume financièrement n’a jamais été autant mis en avant et martelé sur les réseaux sociaux. Pinterest, Instagram, TikTok, Youtube regorgent de contenus qui vendent ce modèle aux jeunes… pic.twitter.com/on1fhgFZKq — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Beaucoup de femmes finissent par être persuadés que leur carrière est le moyen et le but ultime de leur épanouissement. Selon l’ONS, les femmes trentenaires sans enfants sont pour la première fois dans l’Histoire plus nombreuses au Royaume-Uni que les trentenaires avec enfants.… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Emerge-donc aussi du contenu rassurant pour ces femmes seules, et comme nous allons le voir, probablement très malheureuses. Cette comédienne américaine met en scène son célibat de quarantenaire épanouie (et non, ce n’est pas une parodie) ⬇️ pic.twitter.com/QgYBtyVUPn — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Sauf que, surprise ! La réalité rattrape toujours ceux qui la fuient. Cette étude américaine révèle que les femmes blanches de plus de 45 ans sont la catégorie de la population la plus susceptible de consommer et dépendre d’anti-dépresseurs : pic.twitter.com/788LC7lqH2 — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Nous vient alors une question légitime : Combien de temps cela peut-il durer ? Loin de rendre les femmes plus heureuses et émancipées, le féminisme a détruit et continue de détruire la vie de millions d’individus. — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Amélie Menu témoignait récemment à ce sujet de façon très touchante sur les ravages de cette idéologie dans sa vie. Bientôt, elles seront légion à tenir le même discours : pic.twitter.com/yMofcZ3s94 — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Bref, l’idée n’est absolument pas pour moi de me frotter les mains sur le destin de ces filles et ces femmes vulnérables que le féminisme a manipulé. Pourquoi ? — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Parce que mon souhait le plus cher est la renaissance de mon pays et de ma civilisation, et cela passe notamment par la création de familles saines et stables capables de transmettre ce flambeau. Toutefois ⬇️ — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

Il y a toujours du positif à tirer d’une situation.

Il est évident que le modèle actuel ne porte pas satisfaction aux femmes occidentales et que cela ne peut pas durer.

Alors n’est-il pas temps d’essayer un nouveau modèle pour qu’enfin les femmes soient heureuses ? (Et les… — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023

On a essayé le féminisme, les résultats ne sont pas très concluants.

Finalement, nos ancêtres n’étaient-ils pas plus heureux grâce au patriarcat européen que nous avons oublié ? Leur héritage est là, dans nos veines. Il ne demande qu’à se réveiller 🔥 — Thaïs d’Escufon (@ThaisYoutube) April 28, 2023