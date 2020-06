Affaire George Floyd : Le syndicat des commissaires en France lui aussi contaminé par l’idéologie gauchiste…

1. Quel intérêt de le cacher ? 2. Ce n’est pas ce que dit le 1er rapport d’expertise qui explique qu’il n’y a pas eu strangulation ou étouffement causant la mort. Du coup on remet en cause les expertises en France aussi ? 🧐 3. Qui a dit le contraire ? https://t.co/ahnLa8o99t

Si même un syndicat de commissaire remet en cause les expertises médicales et explique que le parcours judiciaire du protagoniste d’une affaire n’a aucun intérêt… alors je ne sais pas où on va 😐

— Damien Rieu (@DamienRieu) June 1, 2020