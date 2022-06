— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) May 29, 2022

« Il y a un grave problème d’immigration en France » selon la presse étrangère. Bravo à #Macron et aux médias d’avoir évacué immigration et insécurité des sujets de la campagne présidentielle. Avec la complicité de Marine #LePen . Seul #Zemmour a sauvé l’honneur. https://t.co/V2Ro9b66QJ

La presse mondiale étrille la France après le match Liverpool Real Madrid. "Sécurité en crise", écrit "El Pais" quand Die Zeit et The Guardian n'hésitent pas à parler de "Chaos" et CNN de "gâchis". Le fameux "savoir-faire" français du maintien de l'ordre en a pris un coup…

— Nils Wilcke (@paul_denton) May 29, 2022