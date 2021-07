Le président américain Joe Biden a appelé lundi les alliés de l’Otan a affronter ensemble les « nouveaux défis » posés par la Chine et la Russie, à son arrivée au siège de l’organisation pour un sommet. Le chroniqueur revient sur la tournée européenne de Joe Biden et son intention d’enrôler les alliés et l’Otan, dans la confrontation avec la Chine :

Source : LeFigaro.fr