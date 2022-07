Aux portes de Paris, la maison d’un habitant de Meudon était occupée illégalement par un algérien en situation irrégulière alors que le bien du propriétaire est en pleine phase de vente. Devant la complexité des recours devant la justice et la mansuétude de la loi envers les squatteurs, le propriétaire et son agent immobilier décident d’en venir à un ultime recours : déloger eux-mêmes le squatteur et le rémunérer pour ça. Chronique de l’abandon de l’Etat des propriétaires victime de squat :