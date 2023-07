Le Premier ministre polonais rappelle dans une vidéo sur les émeutes raciales en France le lien entre immigration et chaos… Le problème, c’est que la Pologne est elle aussi en train d’être envahie par les mêmes populations (VIDÉO + DATA)

Le premier ministre polonais diffuse ce soir cette vidéo à ses compatriotes : "Notre plan est une Europe de frontières sûres – sécurité et ordre public – ce sont les valeurs à partir desquelles tout le reste commence!" #emeutes pic.twitter.com/923gi8CcsL — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 30, 2023

Les visages changent à #Varsovie, l'#immigration extraeuropéenne se fait de plus en plus visible. Croissance économique permanente, pression de l'#UE, et #émigration structurelle sont les raisons de ce phénomène nouveau, qui va marquer l'histoire de la #Pologne. Exemples ⤵️ — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 21, 2023

Cet article du grand journal @rzeczpospolita explique la volonté du gvt 🇵🇱 de faciliter le #visa pour des citoyens de 20 pays par manque de travailleurs dans le bâtiment et le transport. #Pakistan #Nigeria #Turquie

https://t.co/9rhpo04SaM — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 21, 2023

Dans les VTC, les étrangers sont majoritaires, il est souvent difficile de parler polonais avec le chauffeur. Sans surprise, des problèmes identiques à ceux de l'ouest émergent.https://t.co/3b69Ebv8GZ — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 21, 2023

Sur ce graphique, le nombre de visas polonais accordés aux citoyens du #Bengladesh. En bleu, le nombre d'hommes, en rouge, de femmes. L'augmentation du nombre est également très parlant. Phénomène similaire en #Hongrie. Le #PiS est au pouvoir depuis 2015 en continu. pic.twitter.com/W9BMoIkWPU — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 21, 2023

#Pologne, #Hongrie, #immigration : tout semble indiquer que les deux champions européens de la lutte contre l'immigration illégale ont lâché du lest face à l'#UE et au patronat en augmentant en contrepartie l'immigration légale. — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 21, 2023

Quelques réflexions sur l'immigration en Europe centrale :https://t.co/jQoVGsLoQn — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 26, 2023

Sous la pression de l'#UE, #Pologne et #Hongrie voient une hausse de l'#immigration légale en provenance de pays non européens. Tentative de contrôle du processus, en se concentrant sur l'immigration de travail, mais les lois de l'UE pourraient entraîner un plus grand afflux.

1/5 — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 26, 2023

#Pologne et #Hongrie subissent un chantage aux fonds européens pour accepter l’#immigration, contre l’avis de leurs populations. L'#EtatDeDroit est un leurre. Déclaration claire en ce sens de l’eurodéputé Vert Freund : https://t.co/xjQoKSD9zP 2/5 — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 26, 2023

#Hongrie et #Pologne connaissent une augmentation de l'#immigration légale en provenance de pays non européens : Vietnam, Inde, Bangladesh, Turquie, Azerbaïdjan, Chine, Égypte et Corée du Sud, en raison de la croissance de leurs économies et de la demande de main-d'œuvre.

3/5 — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 26, 2023

La concentration sur l’immigration légale et de travail est la stratégie choisie par #Pologne et #Hongrie. Mais les lois de l’#UE sur la réunification familiale et d'autres procédures pourraient entraîner une plus grande afflux d'immigrants à l'avenir.

4/5 — Ferenc Almássy (@almassy_ferenc) June 26, 2023