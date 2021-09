"Goebbels et Hitler dans la bibliothèque devant laquelle pose Marine Le Pen c'est un signe… d'un certain amateurisme. Or une campagne présidentielle, si on veut la jouer au plus haut niveau, ça ne laisse pas de place à l'amateurisme"

Jérôme Fourquet de l’IFOP dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/b5Dy7sJYOZ

— Quotidien (@Qofficiel) August 30, 2021