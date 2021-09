Rappel à ceux qui font l’amalgame entre immigration afghane et terrorisme : si on prend la liste de tous les responsables des principaux attentats en France entre 2012 et 2016, sur 19 terroristes, 12 sont nés en France, 4 en Belgique, AUCUN en Afghanistan. #Quotidien pic.twitter.com/lFUhjMzyNf

— Quotidien (@Qofficiel) August 30, 2021