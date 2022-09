La France et plus largement l’Europe sont confrontées depuis 40 ans à un problème qui semble inextricable : les conséquences culturelles, sociales et démographiques de l’immigration de masse. Pourtant, à 1300 kilomètres d’ici, en Scandinavie, le Royaume du Danemark mène depuis 2018 une politique choc contre le communautarisme et la ghettoïsation de ses banlieues et elle paraît porter ses fruits :